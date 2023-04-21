Clubhouse'a yeni özellik. Sohbet odalarında kullanıcıları sevindirecek yenilik

Clubhouse uygulaması bir kullanıcıyı ailede lider yapma özelliği üzerinde çalışıyor.

Clubhouse'a yeni özellik. Sohbet odalarında kullanıcıları sevindirecek yenilik

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya ağı Clubhouse kullanıcıları herhangi bir konuda sohbet yapmaya teşvik ediyor. Uygulama, davetiye sistemiyle işliyor.

Elde edilen bilgilee göre, Clubhouse uygulamasına yeni özellikler geliyor.

Teknolonoji dünyasından yeni bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi Clubhouse’a gelecek yeni özelliği duyurdu.

Clubhouse bir kullanıcıyı bir odada, sohbet odasında lider yapma özelliği üzerinde çalışıyor.

Paluzzi’den yapılan paylaşım şu şekilde:

#Clubhouse bir kullanıcıyı bir Hanede lider yapma yeteneği üzerinde çalışıyor.

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