CNN Türk'ten Türk askeri için tepki çeken ifade

KKTC’de Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında yaşanan gerginliği ekranlara taşıyan CNN Türk’ün, Türk askeri için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

CNN Türk'ten Türk askeri için tepki çeken ifade

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Söz konusu projeyi engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine ise Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.

O anları ekranlara taşıyan CNN Türk’ün kullandığı ifadeler büyük tepkilere yol açtı.

CNN Türk ekranlarındaki Türkiye askerleri ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Haberde ‘Türk askeri’ yerine ‘Türkiye askeri’ ifadesi kullanıldı.

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“SANKİ YUNAN ASKERİNİ HABERLEŞTİRİYOR”

Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise bu ifadeler üzerine CNN Türk’e sert bir tepki gösterdi.

“CNN Türk de HÜDAPAR'laştı. Türk Askerine ‘Türkiye Askerleri’ dedi” ifadeleri ile tepki gösteren Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sanki Yunan askerini haberleştiriyor gibi utanç verici bir dil kullandı. Umarım teknik yazım hatasıdır.

Yakında Türk Bayrağı için de ''Türkiye Bayrağı" derlerseler şaşmayın. Siyasal islamcılar, Türk kelimesinden nefret ettikleri kadar, şeytandan nefret etmiyorlar! Bu bir ruh hastalığıdır. Bu hastalık, basının diline de yayıldı.

BM askerlerini dozerle atan Türk Askerinin güvenlik şemsiyesindeki KKTC Devleti'ne selam olsun!

Kıbrıs'taki Türklerin başardığını biz de göçmenlerin geri dönüşüne engel olan siyasal islamcı AKP'yi böyle iktidardan kovarak yapacağız. O günler gelecek ve pek yakın!”

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