Çoban düdüğü otunu böyle kullanın kabızlığınız tarihe karışsın

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çareler arıyor ve bu amaçla şifalı otlara yöneliyor.

Peki, çoban düdüğü otu ne işe yarar?

Bu bitki, lohusagiller familyasına aittir ve nemli alanlarda yetişir. Uzun, yeşil yapraklara sahiptir.

Bitkinin sapları sivri uçlu, kısa ve parlak bir yapıdadır. Çiçekleri ise çan şeklinde olup, tıbbi amaçlar için kökü kullanılır.

Kabızlık sorununa karşı etkili bir çözüm olarak bilinen bu mucizevi ot, salata şeklinde tüketildiğinde faydalıdır.

İşte çoban düdüğü otu salatasının tarifi…

Çoban Düdüğü Otu Salatası İçin Gerekli Malzemeler:

1 demet çoban düdüğü otu

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

Haşlamak İçin:

2 litre kaynar su

1 yemek kaşığı tuz

2 litre buzlu su

Hazırlanışı:

Çoban düdüğü otunu temizleyin ve yıkayın.

Büyük bir tencerede suyu kaynatın ve temizlenmiş otları 8-10 dakika haşlayın.

Haşlanmış otları hızla buzlu suya alın.

Yapraklar soğuduktan sonra süzün ve ince ince doğrayın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyip karıştırın.

Salatayı 1-2 saat buzdolabında bekletin ve soğuk servis yapın.

Afiyet olsun!