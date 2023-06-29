Çoban nehirde boğuldu. Epilepsi hastasıydı

DHA

Olay, dün akşam Bismil ilçesi kırsal Bozçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu çoban Eshet El Hemellas'tan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları Hemellas'ın kıyafetlerini nehir kenarında bulunca ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarında, öğle saatlerinde Hemellas'ın cansız bedenine ulaştı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hemellas'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsisi için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.