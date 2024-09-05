Çobanın maaşını duyunca ağzı açık kaldı: Bırakıyorum Ankara'yı, sana rakip olacağım

Düzenleme: Hatice Özen
Çobanın maaşını duyunca ağzı açık kaldı: Bırakıyorum Ankara'yı, sana rakip olacağım

Araba ile seyir halindeyken gördükleri bir çoban ile sohbet eden iki arkadaş çobanın aldığı maaşı duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki arkadaştan birisi çobanın maaşını duyunca “Ankara'yı bırakıp geliyorum, sana rakip olacağım" dedi.

Sosyal medyada bir çobanla yapılan ayaküstü sohbet kullanıcılar arasında viral oldu. Videonun kısa zamanda viral olmasının nedeni ise çobanın aldığı maaş olarak yorumlandı. Çobanın aldığı maaşı duyan vatandaşlar adeta kulaklarına inanamadı.

Zaman zaman siyasi liderlerinde çobanlık hakkında bir takım açıklamalarda bulunması ile gündeme gelen çobanlık mesleği özellikle maaş konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun üzerine bugün sosyal medyada yayılan video konu üzerine tuz biber oldu.

Çobanlık için son zamanlarda çalıştıracak adam bulunamaması üzerine gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bu konuda çok yakın zamanda açıklama yapan BBP lideri çobanlık için Afganların çalıştırılabileceğini ifade etmiş ve bu sözler kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı.

AYLIK 60 BİN LİRA

Araçları ile seyir halinde olan 2 kişi yolda gördükleri çobanla ayaküstü sohbet etti. Bu anlar araçtaki diğer yolcu tarafından kayıt altına alındı. Çobana yöneltilen “Maaşın ne kadar?” sorusuna cevap veren çoban maaşının 60 bin lira olduğunu söyledi.

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Bunun karşısında şaşıran araçtakiler bu maaşın aylık mı yoksa yıllık mı olduğunu sordu. Çoban ise soru karşısında maaşının aylık olduğunu, geçtiğimiz sene daha az kazandığını ancak bu sene maaşlarının daha da yüksek olduğunu kaydetti.

Çobanın aldığı maaş karşısında şaşkına dönen vatandaş işini bırakıp çoban olacağını söyledi: "Oğlum ben bırakıyorum Ankara'yı. Geliyorum sana rakip olacağım"

Söz konusu video enflasyonun yüksek ve maaşların düşük olduğu ortamda dikkatleri üzerine çekerken videoyu izleyen birçok kullanıcı mizansende bulunarak tasını tarağını toplayarak gidip çoban olacaklarını ifade eden yorumlarda bulundu.

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