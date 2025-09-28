Çobanların hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Çobanların hayvanları otlatma kavgasında kan aktı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Bozköy Beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde meydana geldi.

Hayvan otlatan çobanlar Mücahit Çelik (27), Cumali Çelik, Osman G. (38) ve Bayram G. arasında iddiaya göre hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Yaşanan arbede sırasında Cumali Çelik, Bayram G. Tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Cumali Çelik, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Bayram G.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.