Düzenleme: Kaynak: DHA
Çobanların hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Bayram G. (18) tarafından bıçaklanan Cumali Çelik (33), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Bozköy Beldesi Yeni Kent Mahallesi'nde meydana geldi.

Hayvan otlatan çobanlar Mücahit Çelik (27), Cumali Çelik, Osman G. (38) ve Bayram G. arasında iddiaya göre hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Cumali Çelik, Bayram G. Tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Cumali Çelik, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Bayram G.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Erbakan rakamları paylaştı, sonuca sitem etti! 'Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk'
Uzmanı uyardı: Vakalarda artış yaşanabilir!
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'tan Trump'ın Gazze planına destek
Düğün konvoyundaki kazaya bir sürücünün öne geçme çabası sebep oldu
