Coca-Cola'lar toplatılıyor. BPA tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Coca-Cola'lar toplatılıyor. BPA tespit edildi

Herkesin severek tükettiği kutu Coca-Cola ürünlerinde kimyasal madde olduğu ortaya çıktı. Tüm marketlerden acil bir şekilde toplatılmasına karar verildi.

Son dönemlerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak sık sık boykot edilen Coca-Cola ürünlerinde kimyasal madde tespit edildi.

KİMYASALA MADDE PANİĞİ

Fransa'da B&M firması tarafından dağıtılan Coca-Cola Cherry 33'lük kutularının içindeki Bisfenol A (BPA) maddesi nedeniyle geri toplanmasına karar verildi.

Fransa’ya ait RappelConso sitesi, ülkede perakende zincirleri, bakkal, market ve restoranlarda satışı yapılan belirli bir üretim serisinde yer alan Coca-Cola Cherry içeceğinde BPA kimyasalı bulunduğunu açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan bu açıklama vatandaşlar tarafından panik havası yarattı. Ekipler tarafından yapılan duyurunun ardından marketlerden ve restoranlardan toplatılmaya başlandı.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Özellikle 8/02/2025 L09B numaralı üretim serisi için uyarı yapan site, bu kutuların ambalajında kullanılan fenoksi reçinesinin BPA içerdiğini ve insan sağlığı için büyük risk oluşturduğunu belirtti.

BPA’nın endokrin bozucu etkilerinden dolayı üreme bozuklukları, metabolik bozukluklar ve hormon bağımlı kanserler üzerinde etkisi olduğu ileri sürülüyor.

Daha önceden bu uyarı Fransız Sağlık Bakanlığı tarafından BPA'nın endokrin bozucu etkileri sebebiyle üreme bozuklukları, metabolik bozukluklar ve hormon bağımlı kanserler üzerinde olası etkilerine dikkat çekerek uyarılarda bulunmuştu.

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