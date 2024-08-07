Çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı... Ölmeden önceki son anları kamerada

Kaynak: İHA
Çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı... Ölmeden önceki son anları kamerada

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtaran 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bağrıaçık'ın kurtarma operasyonu sırasında yaşadığı son anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çocuğu kurtaran kahraman akıntıya kapıldı: İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedeni bulundu

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta gerçekleşti. 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun çırpındığını gören 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, hemen yardıma koşarak suya atladı ve çocuğu kurtardı. Ancak, kurtarma işleminin ardından Bağrıaçık akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İz Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonucunda, Bağrıaçık'ın cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık'ın kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi ve tedavisi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar gelişmeleri yakından takip etti. Bağrıaçık'ın son anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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