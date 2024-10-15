Çocuğun, bisiklete sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA
Çocuğun, bisiklete sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Amasya'da bir çocuğun eli bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Amasya'da Muhammed Baki Erzurum'un (11) bisiklet koltuğunun borusuna sıkışan parmağı, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Bisikletini tamir etmeye çalışan Muhammed Baki Erzurum'un sağ el orta parmağı, bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. Durumu fark edip, parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Ekipler, boruyu spiralle keserek 1 saatlik çalışmayla parmağı sıkıştığı yerden çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son Haberler
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
'Teo' sahibinin mezarının başından ayrılmadı. Vefa işte böyle bir şey
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder ‘İhracatta problem kurlar değil, verimlilik ve rekabetçiliğimize bakalım’
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Çarpışan otomobiller alev aldı:1 ölü, 1 yaralı
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
Milletle resmen alay ediyorlar! Gitsinler diye beklediğimiz Afgan ve Suriyelilere iktidardan müjde gibi haber
MSB: 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi