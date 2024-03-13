Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı

Kaynak: İHA
Çocuğun bulduğu cisim patladı, 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi ağır yaralı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçay köyü kırsal kesiminde oynarken metal bir cisim bulan 4 yaşındaki S.D. isimli çocuk, cisimi alarak eve getirdi. Evde oynarken cisim patladı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D., Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annesi Remziye D.'nin durumu ise ağır olduğu için Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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