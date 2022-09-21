21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çocuğun şarkı söylerken zorlanması neyi işaret eder?

Çocuğun şarkı söylerken zorlanması neyi işaret eder?

Ses bozuklukları her ne kadar yetişkin sorunuymuş gibi görünse de epidemiyolojik veriler, çocuklarda ses bozuklukları yaygınlığının hiç de az olmadığını gösteriyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, “Kısık ses, çatallı, pürüzlü, boğuk ses, yaşıtlarından ve cinsiyetinden beklenenden farklı olacak şekilde sesinin ince veya kalın olması, şarkı söylerken sesinin kısılması gibi durumlar ses bozukluğunun başlıca belirtileridir” diye konuştu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:07
Takip Et

Çocuğun şarkı söylerken zorlanması ses bozukluğuna işaret edebilir

Çocuğun şarkı söylerken zorlanması neyi işaret eder?
+
Aa
-

Çalışmalar çocuklarda yüzde 1 ila yüzde 23.4 arasında değişen oranlarda ses bozukluğu bulunduğunu ortaya koymaya yetiyor. Çocuğun sesinin yaşına, cinsiyetine göre uygun olmayan incelik ya da kalınlıkta olması, normalden daha kısık ya da yüksek olması ya da konuşurken zorlanarak boğuk ya da pürüzlü bir ses tonuyla konuşması gibi durumların çocukta ses bozukluğunun göstergesi olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, ses bozukluğunun altında yapısal bir neden varsa kendiliğinden düzelmesini beklememek gerektiğini açıkladı.

ÇOCUKLARDA SES NİYE BOZULUR?

Çocuklarda doğuştan gelen ses bozuklukları olabileceği gibi daha sonrasında yanlış ses kullanımı alışkanlıklarına bağlı olarak ses bozuklukları görülebiliyor. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt’un verdiği bilgiye göre, doğuştan gelen ses hastalıkları ses teli kisti, ses tellerinin serbest kenarlarında oluk şeklinde bozukluk yapan sulkus vokalis, doğum sırasında olabilecek zorlanmalara bağlı tek veya çift taraflı ses teli felçleri olarak sıralanıyor. Sonradan gelişen ses hastalıklarının başında ise ses teli nodülleri geliyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde16’sında ses teli nodülünün görülebildiğini söyleyen Op. Dr. Ziya Bozkurt, ‘Diğer sık görülenler ise polip ve kist gibi iyi huylu kitleler, ödem, larenjit, kas gerilim disfonisidi’ şeklinde konuştu

ŞİKAYETLER SESTE SORUN OLDUĞUNA İŞARET EDER

Bu çocukların yaşadıkları sorunlar nedeniyle evde, okulda veya arkadaşlarıyla birlikteyken konuşmaya karşı isteksizlik gösterebildiklerini söyleyen Op. Dr. Bozkurt, ses bozukluklarının başlıca belirtilerini şöyle açıkladı:

“Kısık ses, çatallı, pürüzlü, boğuk ses, yaşıtlarından ve cinsiyetinden beklenenden farklı olacak şekilde sesinin ince veya kalın olması, konuşurken yorulması, konuşurken giderek sesinin kısılması ve bozulması, sabah bozuk bir sesle uyanması, sesinin gün içinde açılması, şarkı söylerken sesinin kısılması, bozulması, nefes alıp verirken hırıltılı duyulması ve çok konuştuktan sonra boğazında ağrı, yanma, batma hissetmesi olarak söylenebilir.”

SORUN 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DOKTORA BAŞVURULMALI

Sesteki sorunun iki haftadan uzun bir süredir devam edip; günlük yaşamını, iletişimini, akademik başarısını ve sosyal etkinliklere katılımını bozuyorsa bu durumda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğine işaret eden Op. Dr. Ziya Bozkurt tedavi yaklaşımıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Eğer ses problemi çocuğun günlük yaşamını, iletişimini, akademik başarısını ve sosyal etkinliklere katılımını bozuyorsa bu durumda tedavi gerekir. Eğer sebep sesin kötü kullanımına bağlı ise bu çocukların tedavisinde en önemli nokta çocuğa ses hijyenini öğretmekten geçer. Eğer sorunun kaynağı anatomik bozukluklar veya kist ve polip gibi diğer yer kaplayan oluşumlar ise bu durumda bazen bunların cerrahi tedavileri gereklidir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
5
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Amerikalı ünlü modelin çıplak fotoğrafları olay oldu
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
6
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
7
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Akaryakıtta büyük vurgun.1 Miyarlık kamu zararı
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Atina'da 24 saatlik grev
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Hurdacılara tekme tokatlı dayak 
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
﻿Bursa'da kaçak silah operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.