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Çocuğunu mahkemeye yanında getiren baba, dürüst çocuğun kurbanı oldu

ABD'de bir adam kırmızı ışıkta geçtiği için hakim karşısına çıktı. Çocuğunu da mahkeme salonuna getiren adam çocuğunun kurbanı oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:14
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Çocuğunu mahkemeye yanında getiren baba, dürüst çocuğun kurbanı oldu

Çocuğunu mahkemeye yanında getiren baba, dürüst çocuğun kurbanı oldu
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Sosyal medyada yayınlanan videoda çocuğuyla mahkeme salonuna gelen baba hakimin çocuğa sorduğu sorular sonucu ceza almaktan kurtulamadı.

Nelson isimli adam kırmızı ışıkta geçtiği için cezaya çarptırılacağını söyleyen hakim, yanındaki 4 yaşındaki çocuğuna trafik kamerası kayıtlarını izlettirdi.

Babasının kırmızı ışıkta geçtiğini gören çocuk mahkeme salonunda gülerek babasına baktı. Hakim’in “Baban kırmızı ışıkta geçti mi” sorusuna “Bugün başka bir kırmızı ışıktan daha geçti” cevabını verdi.

Küçük çocuğun cevabı karşısında salonda gülüşmeler meydana geldi. Hakim daha sonra “Peki hız da yapıyor muydu” sorusuna küçük çocuk tarafından “Evet” cevabını aldı.

Babasını ele veren küçük çocuğun o anları izleyenleri güldürdü.

 

 

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