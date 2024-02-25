Çocuk Destek Merkezi’nde yangın. 10 çocuk tahliye edildi

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan Çocuk Destek Merkezi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 çocuğu itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, dumandan etkilenenler daha sonra ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.