Çocuk düşe kalka büyür atasözünün anlamı nedir?

Çocuk düşe kalka büyür atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuk düşe kalka büyür atasözünün anlamı nedir?

Çocuk düşe kalka büyür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Herkes bebeklerin yürümeyi öğrendiği dönemdeki gibi bazen düşüp bazen kalkarak ama yılmadan deneyerek bir sonuca ulaşabilir.

Deneyim kazanmadan yapılan iş kişinin doğru sonuçlar almasını engeller.

Bu atasözü çoğu zaman atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece düşünce ya da öğüt olarak kabul edilir.

ÇOCUK DÜŞE KALKA BÜYÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu yemeği ilk kez yapınca yaktın diye üzülme tekrar tekrar deneyince en güzelini yapacaksın, çocuk düşe kalka büyür.

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