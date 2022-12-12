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İsmailağa cemaatine bağlı sarıklı cübbeli dernek başkanı otopark bastı

İsmailağa cemaatine bağlı Dirayetli Toplum Vakfı Onursal Başkanı Nezir Yıldız, yanındaki 30 kişiyle birlikte İstanbul Fatih’te bulunan bir otoparkı bastı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:26
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Çocuk istismarıyla gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı sarıklı cübbeli dernek başkanı otopark bastı

İsmailağa cemaatine bağlı sarıklı cübbeli dernek başkanı otopark bastı
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İsmailağa cemaatine bağlı Dirayetli Toplum Vakfı Onursal Başkanı Nezir Yıldız, yanındaki 30 kişiyle birlikte İstanbul Fatih’te bulunan bir otoparkı bastı. Otopark işletmecisini darbeden Yıldız, karakoldaki ifadesinde “Kimseye zarar vermedim” dedi.

ÖNCE BOĞAZINI SIKTI, SONRA TEKME ATTI

Halk Tv'den Hazar Dost'un haberine göre, İstanbul Fatih’te otopark işletmecisi olan Ethem Öztürk, mal sahipleriyle 2020’de 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Fakat mal sahiplerinden ikisi otoparkı başka birine daha kiralayınca kriz çıktı. Otoparkın ikinci kiracısı, İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Dirayetli Toplum Geliştirme Vakfı Başkanı Nezir Yıldız’ın yakınıydı. Ethem Öztürk, mal sahiplerinin sözleşme sürerken ikinci bir kişiye kiralama yapmasını yargıya taşıdı ve durdurma kararı aldı. Fakat yargı kararları, Nezir Yıldız ve arkadaşlarını kızdırdı.

Otoparka ağustos ve kasım aylarında toplam üç kere saldırı düzenlediler. Saldırılardaki görüntülerde, beyaz gömlek, takke ve cüppesiyle görünen Nezir Yıldız, otopark işletmecisi Ethem Öztürk’ün önce boğazına sarıldı, ardından tekme attı. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından otoparka saldıran 30-40 kişilik gruptan sadece iki kişi gözaltına alındı. Bu iki kişiden biri Nezir Yıldız’dı.

Yıldız, ifadesinde, otoparka tadilat yapmak için gittiğini belirtirken “Kimseye zarar vermedim” dedi.

ÖZTÜRK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Ethem Öztürk, mal sahiplerine karşı açtığı davaların tamamının kendi lehine olduğunu söylerken Nezir Yıldız ve diğer saldırganlardan şikâyetçi oldu. 31 Ağustos’ta karakoldaki ifade işlemlerinin ardından avukatıyla dışarı çıktığı sırada yine bu grubun saldırısına uğradığını anlatan Öztürk, “Yanımızda komiser de vardı. Bize bir şeyler attılar, küfür ettiler” dedi. Polislerin de güvenlikleri konusunda endişe duyduğunu aktaran Öztürk, “Beni ve avukatımı evimize polis aracı bıraktı” diye konuştu.

İsmailağa cemaatine bağlı olan ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 2011 yılında açılan ‘fuhuş’ soruşturmasında Nezir Yıldız’dan yardım istediği öne sürülmüştü.

Nezir Yıldız ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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Emmi
12.12.2022 22:20
Sarık-sakal insan olmak için yeterli değilmiş  
 
Nesrin Kurnaz
12.12.2022 21:42
Allah bilir akp bu vakıflara milletimizin vergilerinden para aktarmıştır belki.  
 
Vatandaş
12.12.2022 21:40
Fazla ileri gitmeye başlamadılar mı?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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