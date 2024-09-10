Çocuk kazasını videoya aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocuk kazasını videoya aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.A.K., ailesinden habersiz aldığı hafif ticari aracı kullanmaya başladı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan çocuk, kaza yaptı ve bağırmaya başladı.

Çocuk sürücünün kazası Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinden izin almadan kendilerine ait hafif ticari aracı alan M.A.K., gezintiye çıktı.

Seyir halindeyken bir elinde direksiyon diğer elinde cep telefonu, bu anları kaydetmeye çalışan M.A.K., hızını artırınca direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu.

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Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nin acı içinde bağırışları kameraya yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.K.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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