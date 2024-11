Çocuk kitapları öksüz kaldı: Bruce Degen, 79 yaşında öldü

Bruce Degen, çocuk kitapları dünyasında unutulmaz bir iz bırakmış olan ve 'Magic School Bus' (Büyülü Okul Otobüsü) kitaplarının çizeri olarak tanınan sanatçı, Connecticut’taki Newtown’daki evinde pankreas kanserinden dolayı 79 yaşında hayatını kaybetti. Degen’in eserleri, milyonlarca çocuğun hayal dünyasında önemli bir yer edindi.

Degen, 14 Haziran 1945’te Brooklyn, New York’ta doğdu. Sanata olan ilgisini küçük yaşlarda gösterdi ve New York’taki LaGuardia Lisesi’nde eğitim aldı. Cooper Union'dan 1966 yılında sanat diplomasını aldıktan sonra Pratt Institute'tan da yüksek lisansını tamamladı. New York’ta sanat öğretmenliği yaparken, serbest illüstratörlük çalışmalarına da devam etti. Degen, sanatı ilk başta çok ciddi bir alan olarak görse de, bir röportajında çocuk kitapları yazmanın ve çizmemenin kendisi için en eğlenceli seçenek olduğunu belirtti.

1977 yılında 'Aunt Possum and the Pumpkin Man' adlı kitabıyla yazarlığa adım atan Degen, 1984’te Joanna Cole ile birlikte 'Magic School Bus' serisini yaratmaya başladı. Serinin ilk kitabı 'The Magic School Bus at the Waterworks' 1986 yılında yayımlandı. Bu kitap, bilimsel konuları eğlenceli bir şekilde sunarak çocukların öğrenmesini sağlıyordu. Degen’in çizimleri, serinin başarısında önemli bir rol oynadı ve kitaplar dünya çapında 95 milyon kopya satıldı.

'Magic School Bus' serisi, sadece kitaplarla sınırlı kalmayıp 1994-1997 yılları arasında PBS'de animasyon dizisi olarak yayınlandı. Ayrıca, 2017-2021 yılları arasında Netflix'te 'The Magic School Bus Rides Again' adıyla yeniden hayat buldu.

Degen, aynı zamanda 'Jamberry' ve 'Jesse Bear, What Will You Wear?' gibi klasikleşmiş çocuk kitaplarının da yazarı ve çizeridir. Eserleri, her yaştan okurun hayatında özel bir yer edinmiştir. Degen, 'Jamberry' ve diğer karakterleriyle çocukların dünyasına eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunarak, çocuk edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı.