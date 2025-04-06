Lens, Bollaert-Delelis’te 3 puanı tek golle kaptı

RC Lens, Ligue 1’in 2024-25 sezonunda sona yaklaşırken taraftarı önünde AS Saint-Étienne’i ağırladı. Fransa’nın iki köklü madenci şehrinin takımlarını karşı karşıya getiren bu maç, Bollaert-Delelis Stadyumu’nda oynandı. Teknik direktör Will Still’in rotasyonla sahaya sürdüğü kadroda Juma Bah, Adrien Thomasson ve Andy Diouf gibi isimler ilk 11’de yer aldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Zuriko Davitashvili’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Facundo Medina’nın zamanında müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Lens ise hemen karşılık verdi. Ruben Aguilar’ın sağdan gönderdiği ortayı kaleci Gautier Larsonneur rahatlıkla kontrol etti.

LENS BASKISINI KURDU AMA İLK YARIDA SKOR YOK

İlk 15 dakikada oyunun kontrolü iki takım arasında gidip gelirken, Saint-Étienne ceza sahası dışında çözüm aradı. Yvann Maçon’un yaklaşık 25 metreden gönderdiği şut kaleci Mathew Ryan tarafından kornere çelindi. 15. dakikada Lens ağları sarsmayı başardı ancak Deiver Machado’nun golü Ruben Aguilar’ın ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi.

Ev sahibi ekip, hücumda çeşitli varyasyonlarla rakip savunmayı zorlamaya devam etti. Özellikle Ruben Aguilar’ın kanattan yaptığı bindirmeler ve Adrien Thomasson’un merkezden yarattığı boşluklarla Lens rakip kalede etkili oldu. Andy Diouf’un ceza sahasındaki vuruşu ve Neil El Aynaoui’nin uzaktan şutu gole yaklaşsa da kaleci Larsonneur gole izin vermedi.

RYAN PENALTIYI KURTARDI

İlk yarının son dakikasında Saint-Étienne, Lens ceza sahasında bir faul kazandı. Irvin Cardona penaltı noktasına geldi ancak Mathew Ryan kritik bir kurtarışla takımını ayakta tuttu. İlk 45 dakika boyunca oyunun hakimi olan RC Lens, gole en çok yaklaşan takım olsa da devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA YOĞUN BASKI VE NİHAYET GELEN GOL

İkinci yarıya da etkili başlayan RC Lens, Thomasson’un pasıyla hareketlenen Florian Sotoca’nın şutuyla ilk tehlikeyi yarattı. 50. dakikada Neil El Aynaoui’nin kullandığı serbest vuruşta top Facundo Medina’nın önüne düştü ama vuruşu savunmadan döndü. Baskıyı sürdüren Lens, Deiver Machado’nun çaprazdan yaptığı şutta yine gole çok yaklaştı.

Topa yüzde 64 oranında sahip olan ev sahibi ekip, rakip ceza sahasında yoğun bir varlık gösterdi. 70. dakikada Thomasson’un sol kanattan Facundo Medina’ya gönderdiği top, Machado tarafından kale sahasına yönlendirildi. Aguilar’ın son vuruşu ise auta gitti. Ancak bu ataklar meyvesini verdi. 75. dakikada Andy Diouf’un savunma arkasına gönderdiği topta Machado, Goduine Koyalipou’yu buldu ve Koyalipou düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. RC Lens 1-0 öne geçti.

SAİNT-ÉTİENNE’DEN GEÇ YANIT

Golün ardından Saint-Étienne dengeyi yakalamak için oyunu ileri yıktı. 80. dakikada Ibrahima Wadji’nin ceza sahasındaki vuruşu az farkla auta çıktı. Will Still, kalan dakikalarda taktiksel değişikliklere gitti ve Andy Diouf ile Machado’yu oyundan alarak Hamzat Ojediran ve Angelo Fulgini’yi sahaya sürdü.

Maçın son bölümünde Lens savunmada disiplinli bir duruş sergiledi. Neil El Aynaoui’nin kullandığı kornerde Goduine Koyalipou kafa ile topu kaleye yönlendirdi ancak savunmadan döndü. Ojediran’ın takip vuruşu da çerçeveyi bulmadı.

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LENS'TE YÜZLER GÜLÜYOR, HEDEF REİMS MAÇI

RC Lens, mücadele boyunca üstün oyunuyla üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Özellikle Andy Diouf, Ruben Aguilar ve Adrien Thomasson gibi isimlerin etkili performansı maçın kilidini açtı. Kaleci Mathew Ryan’ın kurtardığı penaltı da galibiyetin temel taşlarından biri oldu.

Sahasında ikinci galibiyetini üst üste alan Will Still’in ekibi, gelecek hafta Cuma günü Stade de Reims’i ağırlayacak. Bu kritik galibiyet, Lens’in Avrupa kupaları yolunda moral bulmasını sağladı. Taraftarlar ise maç sonunda takımlarını coşkuyla selamladı.