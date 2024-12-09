Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu! Sözleri dakikalarca alkışlandı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Sandık Kokusu dizisinde yer alan Sarp Kaan Altınçapa en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi oldu. Ödül konuşmasıyla geceye damgasını vurdu.

ÖDÜL KONUŞMASIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Leyla dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Melisa Duru Ünal ve Sandık Kokusu'nda yer alan Sarp Kaan Altınçapa en iyi çocuk oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Çocuk oyuncu Sarp Kaan Altınçapa'nın ödül konuşmasında:

"Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var; 'savaşların bittiği, şiddetin olmadığı ve dostluk olduğu bir dünya diliyorum.' Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum, onlarında mutlu olmasını çok istiyorum ve Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASI TAKDİR TOPLADI

Altınçapa'nın tüyleri diken diken bu konuşması takdir topladı. Narin Güran'ı anması da herkesi duygulandırdı. Sosyal medyada yorum yağdı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN YAPILAN YORUMLAR

Küçücük çocukların her yıl koskoca insanlardan daha iyi konuşma yapması… O güzel kalbinden öperim bu yaşta böyle bir konuşma yapmak zorunda kaldığın için çok üzgünüm.

Narin ve onun gibi hayalleri yarım kalan tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü dedi. Sana ve kocaman kalbine kurban olurum.

Bu yaşta böyle bir konuşma yapmak harika büyümüşte küçülmüş dedikleri bu olsa gerek aferin sana…