Çocuk parkında silahlı dehşet. O anları evinden çeken kadın şok yaşadı

İHA'nın haberine göre, Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkı'nda meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde tabanca ve pompalı tüfek buldu.

Çocuk parkındaki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca olan bir şüphelinin ateş açtığı, kurşun ayağına isabet eden iki kişiden birinin yere yığıldığı ardından darp edildiği diğer kişinin kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Aynı zamanda, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin koşarak parktan uzaklaştığı anlar da görüntüye yansıdı.