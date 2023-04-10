Çocuk oyun alanında korkutan yangın

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da, semt parkı içerisinde bulunan çocuk oyun alanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan semt parkı içerisinde yer alan çocuk oyun alanı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Bir süre sonra yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangın nedeniyle çocuk oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.