10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çocuk oyun alanında korkutan yangın

Adıyaman’da bir çocuk parkı, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:09
Takip Et

Çocuk parkında yangın

Çocuk oyun alanında korkutan yangın
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da, semt parkı içerisinde bulunan çocuk oyun alanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan semt parkı içerisinde yer alan çocuk oyun alanı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Bir süre sonra yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangın nedeniyle çocuk oyun alanı kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
3
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
4
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
5
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.