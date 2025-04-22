Çocuk parkındaki kaydırağı yakarak tahrip ettiler

Bandırma Sunullah Mahallesi Kemal Özel Caddesi üzerinde bulunan, Bandırma Belediyesi iştiraki olan kafe işletmesinin hemen yanındaki çocuk parkı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Parkın kaydırak bölümüne ateş yakarak zarar veren kişiler, çocukların eğlence alanını kullanılamaz hale getirdi. Akşam saatlerinde meydana geldiği tahmin edilen olay, çevrede yaşayan aileleri tedirgin etti.

Çocuklarıyla birlikte parka gelen bazı vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği tek yerdi. Şimdi orası da zarar gördü, ilgililerden çözüm bekliyoruz" şeklinde konuşan veliler, olayın faillerinin bir an önce tespit edilmesini ve parkın yeniden onarılmasını talep etti.