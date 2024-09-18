Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

Kaynak: DHA
Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuk parkındaki oyun grupları, yangında kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Fırat Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Oruç Parkı'nda yer alan çocuk oyun grupları, öğle saatlerinde çıkan bir yangında zarar gördü.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan oyun grupları, hızla büyüyerek çevreyi etkisi altına aldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Oyun gruplarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

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