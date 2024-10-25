Çocuk parkını yaktılar

Kaynak: İHA
Çocuk parkını yaktılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kavakdere Kent Parkı'nda geçen yıl yapılan çocuk oyun grubu kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Kavakdere Kent Parkı'nda, çocukların güvenle vakit geçirdiği oyun grupları, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce akşam saatlerinde ateşe verildi.

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Alevlerin kısa sürede büyümesiyle mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangında parkın oyun grupları tamamen kullanılamaz hale gelirken büyük maddi zarar oluştu.

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Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, parkta yangını başlatan şüphelileri yakalamak üzere inceleme başlattı.

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