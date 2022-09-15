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Uzmanı okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumayı açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumanın bağışıklık olduğunu belirterek güçlü bağışıklık için su tüketimi, uyku düzeni, vitamin ve minerallere dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:11
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük koruma bağışıklık

Uzmanı okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumayı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, çocukluk çağı hastalıklarından korunmak için güçlü bağışıklık sisteminin önemi hakkında bilgi verdi.

Okulların açılması ile birlikte bulaşıcı hastalıklarda kapıya dayandı. Türkiye genelinde 19 milyon öğrencinin okul sıralarına merhaba demesiyle en büyük tehlike de onları bekliyor.

“RUTİN ÇOCUK MUAYENELERİ AKSATILMAMALI”

Dr. Sevinç Tugay; çocuklarda büyümeyi sağlayan, organların çalışmasını düzenleyen, aynı zamanda vücudun onarım mekanizmasında görevli olan ve bağışıklığı güçlendiren melatonin hormonu uyku halinde (karanlık ortamda- ram uykuda) en yoğun 22.00- 02:00 saatleri arasında salgılandığına dikkat çekti.

Tugay şunları belirtti:

“Düzensiz uyku uyuyan çocuklar bu hormonun etkilerinden faydalanamaz; dolayısıyla vücut direnci zayıflar ve hastalıklara yakalanması daha kolay olur. Hayatımızın vazgeçilmezi televizyona tablet ve telefonda eklendi. Gündelik hayatın içinde tamamı sınırlı kullanılmalı. Bilgisayar veya tablet karşısında oyunlara süresiz devam etmemeli. Tüm vücut ve öncelikle gözlerin dinlenmeye ihtiyacı var. Günde en azından 1 saat açık havaya çıkılmalı. Koşmak, oynamak, oksijen almak tabletten ve televizyondan aldığı ışık etkisini uzaklaştırmak için çok önemli. Hareket gerektiren her türlü aktivite çok yararlı. Rutin çocuk muayeneleri aksatılmamalı. Vücutta neyin eksik oluğunu bilmeden takviye kullanmak tehlikeli olabilir. Yıllık kan testlerine bakılıp çocukların ne durumda olduğu gözden geçirilmesi gerekiyor”

“BOL SU TÜKETİLMELİ”

Dr. Sevinç Tugay, su tüketimine dikkat çekerek şunları belirtti:

“Her renkten sağlıklı beslenme ve su tüketimi olmazsa olmazlarımız. Et, süt, yumurta ve balık tüketimi, sarı, kırmızı, yeşil sebze ve meyve ile doğal ve dengeli beslenmek bağışıklığın güçlendirilmesi için çok önemli. Güzel sebze-meyve yiyen bir çocuğun C vitamini takviyesi kullanmasına gerek yok. Ayrıca haftada 1-2 kez balık yiyorsa Omega-3 desteği de alınmasına gerek yok, ancak yemiyorsa Omega-3 desteği alınabilir. Tüm bu ek gıda ve vitamin takviyeleri hekime danışılarak kullanılmalı. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için kontrolsüz olarak bağışıklık güçlendirici vitamin-mineral takviyeleri kullanılmaması gerekiyor. Bağışıklığı destekleyen ve zarar vermeyen ürünleri ise D vitamini (yaşa uygun dozda), C vitamini ve çinko olarak sıralayabiliriz. Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için düzenli ve 8-10 saat uyku şart. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için uyku düzenine önem verilmeli”

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