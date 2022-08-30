Salam, sosis gebelikte düşük nedeni

İpek Ada Alver gebelik takibi sürecinde kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörlerinin yanında izlenmesi gereken enfeksiyona dayalı takip olan TORCH (Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs, Herpes) testinin muhakkak yapılması gerektiğini söyledi. Alver, gebelikte yaşanacak herhangi bir enfeksiyon durumunun anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, düşüklere nden olacağının altını çizdi.



İdrar yolu enfeksiyonlarının gebelerde karşılaşılan en sık enfeksiyon türü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Alver, “Gebelikle birlikte rahmin genişlemesi ve idrar kesesine yapılan basıdan dolayı idrar tam boşalamaz ve biriken idrar enfeksiyona neden olur. İdrar yolu enfeksiyonunu tetikleyen etmenler, hijyen eksikliği ve dışkıdaki bakterilerin idrar yoluna giriş yapması, vajinadaki floranın değişmesi, sık cinsel ilişki, hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması, az su tüketilmesidir” şeklinde konuştu.

Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliklerine, düşük doğum ağırlığı ve erken doğuma neden olabileceğini belirten Alver, idrar yolu enfeksiyonunun en belirgin özellikleri arasında, idrar yaparken yanma, idrar tutamama hissi, vajinal akıntı ve kaşıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kasıklarda ağrı, mide bulantısı, yüksek ateş geldiğini vurguladı.



“İYİ PİŞMEMİŞ ET YEMEK BEBEĞİN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYOR”



İyi pişmemiş etlerin tüketilmesinin her kişide sağlık problemlerine yol açtığını ancak gebelerde daha büyük problemlere neden olduğunu açıklayan şunları söyledi:

“Özellikle, salam, sosis gibi çiğ etlerin tüketilmesi ve konserve ton balığı, tavuk başta olmak üzere ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmemesi pek çok parazit ve bakterinin anneye oradan da bebeğe geçmesine neden olur. Bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar, bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşerek sistemik hastalıklara, düşüklere ve ölüme neden olabildiği için etlerin iyi pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda, aşısı olmayan hayvanlar ve dışkıları ile direkt temas da parazit enfeksiyonlarına neden olabilir”