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Çocuk sahibi olmak isteyen erkekler dikkat. Bunlardan uzak durun

Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin mutlaka dikkat etmesi konular belli oldu. İşte erkeklerin üreme sağlığı için dikkat etmesi gerekenler…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:21
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Çocuk sahibi olmak isteyen erkekler dikkat

Çocuk sahibi olmak isteyen erkekler dikkat. Bunlardan uzak durun
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Araştırmacılar bir erkeğin 40 yaşına geldiğinde üreme kapasitelerinin azalmaya başladığı konusunda uyarılarda bulunarak açıklamalarda bulundu.

Sperm sayısını artırmak için bir an önce bırakmanız gereken kötü alışkanlıklar Otuzlu yaşların ortasındaysanız ve sağlığınızı pek önemsemeden kaygısız bir yaşam tarzı sürüyorsanız ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız dikkat edilmesi gereken konular dikkat çekti.

Araştırmalar, çiftlerdeki kısırlık vakalarının neredeyse %50'sinin erkek partnerdeki sağlık koşullarından kaynaklandığını iddia etti. Erkek üreme sağlığını bir dizi faktör etkileyebilir ve bunlardan bazıları doğuştan, yani doğum anından itibaren mevcut olan kusurlar olabilirken, bunların bir kısmı yaşamlarında edinilmiş alışkanlıklardan olduğu vurgulandı.

Araştırmalar, çiftlerdeki kısırlık vakalarının neredeyse %50'sinin erkek partnerdeki sağlık koşullarından kaynaklandığını öne sürüyor. Erkek üreme sağlığını bir dizi faktör etkileyebilir ve bunlardan bazıları doğuştan, yani doğum anından itibaren mevcut olan kusurlar olabilirken, bunların bir kısmı yaşamlarında edinilmiş alışkanlıklardır. Sperm sayısını artırmak için bir an önce bırakmanız gereken kötü alışkanlıklar Otuzlu yaşların ortasındaysanız ve sağlığınızı pek önemsemeden kaygısız bir yaşam tarzı sürüyorsanız ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler var. Araştırmacılar bir erkeğin 40 yaşına geldiğinde üreme kapasitelerinin azalmaya başladığı konusunda uyarılarda bulundu.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Doğurganlık seviyenizi iyi tutmak istiyorsanız, çok sık fast food yeme alışkanlığından vazgeçmek en iyisidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, işlenmiş et yiyen erkeklerin, daha az yiyenlere göre çok daha az sayıda "normal" şekilli sperm hücresi vardı.

HAREKETSİZLİK

Sağlıklı bir yaşam tarzı düzenli egzersiz gerektirir. Zinde ve aktif kalmak için düzenli bir egzersiz rutinine bağlı kalmalısınız. Haftada beş gün 30 dakika egzersiz yapmak, dayanıklılığınızı, bağışıklığınızı, iyileştirme yeteneklerinizi ve genel doğurganlığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

ISINMIŞ CİSİMLER

Skrotumun dizüstü bilgisayarlar gibi ısıtılmış nesnelere maruz kalması sperm üretimini engelleyerek sayılarını azaltabilir.

OBEZİTE

Obezite, bir erkeğin üreme kapasitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hem fazla kilolu hem de zayıf erkekler doğurganlık sorunları yaşayabilir. Kilo problemleri sadece sperm sayısını değil aynı zamanda testislerdeki germ hücrelerinin fiziksel ve moleküler yapısını ve nihayetinde olgun spermi de etkiler.

CİNSEL HASTALIKLAR

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, önlenebilecek kısırlığın önde gelen nedenidir. Bilin bakalım hangi sağlıksız alışkanlık cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanma şansını artırıyor? Korunmasız seks yapmak. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar üreme sağlığınıza pelvik inflamatuar hastalıktan tıkanmış fallop tüplerine kadar çeşitli şekillerde zarar verebilir, bu yüzden üzgün olmaktansa dikkatli olmak en iyisidir.

STRES

Stres, erkek doğurganlığını doğrudan etkileyebilecek testosteron dengesizliği gibi hormonal değişikliklere yol açabilir.

KONTROLSÜZ İLAÇ KULLANIMI

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce daima doktorunuzdan tavsiye alın. Bazı ilaçlar doğurganlığınızı etkileyebilir. İlaç alıyorsanız, yan etkileri doktorunuzla konuşun. Kas büyümesi ve vücut geliştirme için bazı insanlar steroid kullanımına yönelir. Bu, sağlığınız için inanılmaz derecede zararlıdır.

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