Çocuklar 1 yıl çürük binayı kütüphane olarak kullanmış

Yeniçağı İstanbul- Ahmet Refik Bek

Silivri’de 23 Temmuz 2023'te açılan ve ilçenin ilk çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girmişti. Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir" diyerek, Silivri'deki tüm vatandaşlar için çalıştıklarını vurgulamıştı. Ancak açılışından kısa bir süre sonra kütüphane binasında zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Bu durum, yıkım tehlikesi doğurduğu için bina boşaltılarak yıkım kararı alındı.

YIKIM SÜRECE BAŞLADI

Volkan Yılmaz’ın başkan olduğu dönemde açılan kütüphane, kısa sürede yapısal sorunlar nedeniyle Başkan Bora Balcıoğlu döneminde boşaltılarak yıkım sürecine girdi. Yıkım işlemlerine başlanırken, Balcıoğlu binanın yerinde daha güvenli bir yapı inşa edileceğini belirtti.

GÜVENLİ YENİ BİR KÜTÜPHANE YAPILACAK

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yıkım sonrası aynı yere çocukların güvenle kullanabileceği yeni bir kütüphane yapılacağını ve hizmetin devam edeceğini vurguladı.