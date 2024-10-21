’Çocuklar Depoda’ buluşuyor

Nilüfer Belediyesi, çocukların geliştirilmesi ve sosyalleşmelerini sağlamak hedefiyle düzenlediği "Çocuklar Depoda" etkinliğini kış döneminde de devam ettiriyor. Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, birbirinden renkli atölyelerde hem öğreniyor hem de eğleniyor. "Seramik Atölyesi'nde çamurla tanışan çocuklar, rölyef tekniğiyle denizaltı temalı duvar panoları yaptı. "Doğanın İzinde Atölyesi'yle ise farklı orman türlerini öğrenen minikler, kendi ormanlarını planladı. "Drama Atölyesi" ile dikkat ve bedensel farkındalıklarını geliştiren çocuklar, "Mutfak Atölyesi'nde hem sağlıklı beslenme çantası hazırlamayı öğrendiler hem de kendi malzemelerini kullanarak sağlıklı poğaçalar yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen dans gösterisiyle de yeteneklerini sergileyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Her ay düzenli olarak yapılması planlanan "Çocuklar Depoda" etkinliğini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocuklarla sohbet etti. "Çocuklar Depoda" etkinliği ile farklı alanlarda birçok atölyenin düzenlendiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Çocuklarımızın gülümsemesi ve enerjisi hepimize iyi geliyor. Geleceğimizin mimarı, mühendisi, aşçısı onlar olacak. Bizler de onları faydalı ve eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.