Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay'dan aşk pozu. Sevgilisi bakın kim çıktı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, aşk pozunu paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay'dan aşk pozu. Sevgilisi bakın kim çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan genç oyuncu Furkan Kızılay, aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı. Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, dikkat eksikliği desen var, romantiklik desen var, sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı." notunu ekledi.

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Uzun süredir Tutku Yılmaz ile birliktelik yaşayan Furkan Kızılay'a hayranlarından "Çok yakışmışsınız" yorumları geldi.

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Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, bir süre sonra Survivor'a katılarak dikkat çekmişti.

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