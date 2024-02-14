Çocuklar kent merkezinde yangın çıkardı

Eskişehir’de Cengiz Topel ile İki Eylül caddelerinin kesiştiği Eskişehir Subay Orduevi‘nin önünde bulunan yeşillik alandaki yükselen alevler, rüzgârlı havanın da etkisiyle dakikalar içinde çoğaldı.

Tramvay seferleri yangından dolayı durduruldu. Hattın kablolarına kadar yükselen alevler vatandaşlarda panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar alevlerin büyümemesi için yangın tüpü, belediye görevlileri ise çim sulama sistemleri ile ateşe müdahale etti.

Kısa sürede vatandaşlar ve belediye görevlilerince kontrol altına alınan alevler için itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

Yangında yaralanan olmazken, bazı vatandaşların yoğun dumandan etkilendiği belirtildi. Yangından dolayı aksayan tramvay ve araç trafiği normalleşti.

Yangının çıktığı esnada olay yerinde olan bir görgü şahidi konuştu.

Şahit, "Çocuklar vardı 5-6 kişi herhâlde onlar yaptı, onlardan başkasını görmedi. Olayı gördüm, az önce parlayan bir şey yaptılar" dedi.