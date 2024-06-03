Çocuklar neden korkar?

Örneğin, elinde kesici aletle hızla yaklaşan birini gördüğünüzde hissettiğiniz korku, sizi ortamdan uzaklaşmaya veya mücadele etmeye yönlendirir. Peki, bu yaşamsal duygu nasıl oluyor da fobi ve yoğun kaygılara dönüşüyor? Bu durum, kişideki güven duygusunun eksikliğinden kaynaklanır. Güven duygusunu eksik hisseden kişi, daha fazla korku yaşar.

Bir yaşındaki bir bebeğin yalnız kalması, yabancı bir ortama girmesi veya annesinden ayrılması, onu güvensiz hissettirir ve bu da korkuya yol açar. Korkusunu ağlayarak, hırçınlaşarak veya beslenmeyi reddederek gösterebilir.

Korku, doğuştan gelen ve deneyimlerle pekiştirilen bir duygudur. Yüksekten düşme ve ani yüksek sesler doğuştan korku kaynağıdır, ancak yılan korkusu gibi bazı korkular sonradan öğrenilir. 2-4 yaş arasındaki çocuklarda animizm denilen bir özellik görülür, bu dönemde canlı ve cansız nesneleri ayırt edemezler. Örneğin, bu yaşlardaki çocuklar tehlikeli bir örümceği oyuncak olarak görebilir. Ancak, örümcek tarafından ısırılmak veya çevresinden korku hisleri almak, çocukta örümcek korkusu geliştirebilir.

Çocuklara söylenen kaygı içerikli sözler, korku duygusunu tetikleyip alarm sistemini sürekli açık tutar. Ellerini yıkamazsan mikrop kaparsın, yemeğini yemezsen büyüyemezsin gibi sözler çocukta korku ve kaygı bozukluklarına neden olabilir. 12 yaş öncesi çocuklar somut düşünürler ve soyut kavramları anlamakta zorlanırlar. Bu yüzden, soyut kavramlarla ilgili konuşmalar çocuklarda belirsizlik ve korku yaratabilir.

Örneğin, 5 yaşındaki bir çocuğa sevap ve günah kavramlarını anlatmak, çocukta yalnız kalma veya karanlıktan korkma gibi kaygılar oluşturabilir. Çocuğu korkusunu yenmesi için zorlamak, bu korkuları daha da artırabilir ve yeni korkuların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları da çocukta yetersizlik hissi yaratır ve sosyal becerilerin gelişimine zarar verebilir. Bu çocuklar, başarısızlık korkusu ve yalnızlık korkusu yaşayabilirler. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi'ye göre, çocukların şiddet ve korku içeren görüntülere maruz kalması da çeşitli korkuların gelişmesine neden olabilir.

Korku, diğer duygular gibi gerekli ve yaşamsaldır. Ancak, yanlış tutumlar ve beslenen kaygılar, çocuklarda yersiz korkular ve fobiler oluşturur. Çocuğunuzda yersiz korkuların oluşmasını istemiyorsanız, ona güven duygusu vererek korkularını önleyebilirsiniz.