Çocuklar Nevşehir kayaşehir’de ‘pony’ atlarına bindi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuklar Nevşehir kayaşehir’de ‘pony’ atlarına bindi

Nevşehir Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli proje çerçevesinde Kayaşehir’de atlara binen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Çocuklara büyük eğlence

Türkiye Jokey Kulübü’nün 2014 yılından beri düzenlediği ve 65 bini aşkın çocukla bir araya gelinen proje için seçilen 21 ilden bir tanesi de Nevşehir oldu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ isimli projeyi Nevşehir’de misafir etti.

Kayaşehir’de gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Uzman eğiticilerin kontrolünde diğer at ırklarına göre boyları küçük olan ‘Pony’ cinsi atlara binen çocuklara at binme eğitimi ve sürüş teknikleri anlatıldı.

Etkinlik; 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü Kayaşehir’de 14.00 - 18.00 saatleri arasında devam edecek.

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