Çocuklar olmayınca köyün yaşlıları Cumhuriyet için şiir okudu

Tokat'ta bulunan çiftlik köylerinden birinde köyde küçük çocuk olmadığı için yaşlılar, ilkokulda öğrendikleri şiirleri Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için okudular
30 Ekim 2023 Pazartesi
Tokat'ta bulunan çiftlik köylerinden birinde köyde küçük çocuk olmadığı için yaşlılar, ilkokulda öğrendikleri şiirleri Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için okudular
Tokat'ta bulunan çiftlik köylerinden birinde köyde küçük çocuk olmadığı için yaşlılar, ilkokulda öğrendikleri şiirleri Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için okudular