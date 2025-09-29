Çocuklar parkı yaktı

Kaynak: İHA

Bursa'da parkta yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, oyun oynadıktan sonra kaydırağı ateşe verdi. Kaydırağın bir bölümü tutuşarak zarar gördü. Yangın vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'ndeki parka gelen 2 çocuk bir süre oyun oynadı. Daha sonra çocuklar ateş yakarak kaydırağı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

aw547819-02.jpg

Parktaki kaydırağın bir bölümünde zarar oluştu. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

aw547819-01.jpg

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi