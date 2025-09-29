Çocuklar parkı yaktı

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'ndeki parka gelen 2 çocuk bir süre oyun oynadı. Daha sonra çocuklar ateş yakarak kaydırağı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Parktaki kaydırağın bir bölümünde zarar oluştu. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.