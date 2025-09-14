Çocuklar sinemayla, ormanlar fidanla buluşacak: Altın Koza’da yeşil devrim!

Adana Altın Koza Film Festivali’nde iklim kriziyle mücadele için fidan dikilecek, çocuklar sinemayla buluşacak,

Adana’da 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedefiyle, kentte orman yangınlarından zarar gören bölgelere fidan dikimi yapılacak.

Festival komitesinin açıklamasına göre, 22-28 Eylül’de “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde, son dört yıldır iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik anlayışı sürdürülüyor.

Bu doğrultuda festivalin “Çocuk Sineması” bölümünde dezavantajlı bölgelerdeki yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, etkinlik süresince sinemayla ücretsiz tanışacak ve her çocuk için yangından zarar görmüş alanlara fidan dikilecek.Bu etkinlikle çocuklar hem sinema ile buluşacak hem de doğayla bağ kuracak.

Festivalde ayrıca, tematik sürdürülebilirlik sponsoru Sürdürebilirsin girişimiyle “Atıktan fidana, eşyadan umuda” temasıyla, etkinlik hazırlık sürecinde ortaya çıkan ve komposta dönüştürülen organik atıklardan yetiştirilen 100 fidan toprakla buluşacak.

Festivalde jüri üyeleri ve sanatçıların bağışladığı özel eşyaların satışından elde edilen gelirler, kompost üretimi ve fidan dikimine katkı sağlayacak.Katılımcıların geri dönüşüm sürecine dahil olması için festival alanlarına organik atık kutuları da yerleştirilecek.

