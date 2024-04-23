Çocuklar spor yaparken artık daha güvende

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar spor yaparken artık daha güvende
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan’da çocukların mutluluğuna ortak olurken, Türkiye’de bir ilk olan Çocuk Korumu Programı’nı da güncelleyerek yayınladı. Program politika, rehber ve yönergelerden oluşuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ SPOR HATTI

Spor İstanbul’un yayınlanan 2024 Çocuk Koruma Programı çerçevesindeki çalışmalar, uygulama rehberinin oluşturulması ve Çocuk Koruma Kurulu’nun kurulmasıyla daha güçlü bir yapıya kavuştu.

“Güvenli Spor Hattı” üzerinde çocuklar hakkında bilgi toplayacak kurum içi iletişim ağının oluşturulmasında yazılımsal çalışmalar da sürüyor. Hat üzerinden elde edilecek bilgiler çocuk koruma kurulu tarafından değerlendirilecek. Bu bilgiler ortak bir havuzda toplanıp prosedürlere dönüştürülerek, yeniden sahaya aktarılacak.

10 KİŞİLİK ÇOCUK KORUMA KURULU

10 kişinin yer alacağı Çocuk Koruma Kurulu, tesisler, akademi, hukuk, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri departmanlarının uzman kadrolarının bilgi birikimlerini, güvenli spor çatısı altında çocukları korumak için birleştiriyor.

HER TÜRLÜ İSTİSMARA GEÇİT YOK

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur’un en önem verdiği çalışmalardan olan Çocuk Koruma Politikası, İstanbul Barosu ile işbirliği içinde yürütülüyor. Koruma programı, genel olarak her türlü fiziksel ve ruhsal istismarın önüne geçmeyi amaçlıyor. Program çerçevesinde spor yapan çocuktan eğitmen ve ebeveyne kadar, tüm tarafların hak ve sorumlulukları da ortaya konuluyor.

İŞE GİREN EĞİTMENE ZORUNLU EĞİTİM

Çocuk Koruma Politikası’nın bazı önemli noktaları şöyle:

İşe yeni başlayan her eğitmene çocuk koruma konusunda zorunlu eğitim veriliyor.

Tüm işe alım sınavlarında, performans değerlendirme ile oryantasyon sınavlarında çocuk koruma ve spor pedagojisi konularından sorular soruluyor.

Oryantasyon kapsamında eğitmenler için 20 soruluk sınav hazırlanıyor.

Yöneticiler için yapılan yükseltme sınavlarında çocuk koruma prosedürleri ve örnek vakalar hakkında sorular yöneltiliyor.

Sahada çocuklar özelinde karşılaşılabilecek risk değerlendirme tabloları oluşturuluyor.

Eğitim nişanları oluşturulurken, fair-play kapsamında spor kültürünü yaygınlaştırıcı çalışmalar da yürütülüyor.

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