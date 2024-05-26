Çocuklar tarlada değil, okulda olmalı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar tarlada değil, okulda olmalı

CHP’li Gürer ile görüşen mevsimlik tarım işçisi, “Doktor yok. Sadece yeni doğanları arıyorlar, aşınız var falan diyorlar. Tarlada değil, arabada bebekler doğuyor. Burada büyüyen çocukların yüzü gözü toprak. ayağında çorap yok, adam akıllı ayakkabı yok. Şimdi bunlar bu ellerle yemek yiyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, domates üretim sürecinde çalışan mevsimlik tarım işçisi Mehmet Özbay ile görüştü. Mehmet Özbay, yaşadıkları olumsuz şartları CHP’li Gürer’e anlattı. Özbay, tek bir ampul ile aydınlanmak zorunda kaldıklarından, çocuklarının tarım ilaçlarına maruz kaldığından ve arabada dahi doğum yapıldığından bahsetti.

ÇOCUKLAR TARIM İLAÇLARINA MARUZ KALIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşam ve çalışma şartlarının zorluğundan bahseden mevsimlik tarım işçisi Mehmet Özbay ile görüştü. Özbay, “Burada çocukların yüzü toprak, ayağında çorap yok, adam akıllı ayakkabı yok. Şimdi bunlar bu ellerle yemek yiyor. Bu ellerle yüzlerini elliyorlar. Çoğu tarlada çalışıyor. Olumsuz etkileyecek ilaçlara maruz kalıyorlar.” dedi.

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ARABADA DOĞUM YAPIYORLAR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e tarım işçisi Mehmet Özbay, doktor ve aile hekiminin gelmediğini belirterek, “Doktor yok. Sadece yeni doğanları arıyorlar, aşınız var falan diyorlar.” dedi. Gürer’in, “Tarlada çocuk doğuyor mu?” sorusuna tarım işçisi Özbay, “Tarlada değil sayın vekilim, arabada doğuyor. Geçen gün ben Zengen’e (Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı) gidiyordum, kadının biri doğurdu. Minibüste doğurdu.” şeklinde cevap verdi ve “Yapacak bir şey yok. Bu ülkenin gençleri ‘Gelecek yıla ne yapalım?’ demiyor. ‘Gelecek yıla yevmiye ne olur?’ diyor. Düşünemiyoruz yani, çocukların haline bak.” diye ekledi.

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