Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Kaynak: İHA
Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçesinde sokak hayvanlarına sahip çıkan, sağlık hizmetlerinden yuvalandırmaya kadar birçok alanda can dostların yanında oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisi ve birlikte yaşama farkındalığını oluşturma adına 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinlikte can dostlarla vakit geçirme şansı bulan çocuklar, sağlık durumları ve bakımları ile ilgili de bilgiler aldı.

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Çocukların konser ve animasyonlarla da eğlenceli vakit geçirdiği etkinlikte konuşan Veteriner Hekim Muhsin Akar, "Çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanacağı en iyi yerin burası olduğunu düşündük. Burada misafirimiz olan can dostlarımıza elimizden gelen en iyi hizmeti veriyoruz.

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Buraya gelen çocuklarımıza dışarıda kalan sevimli dostlarımıza nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair bilgiler verdik" diye konuştu.

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Merkezi ziyarete gelen çocuklar yapılan etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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