Çocuklara oyunlu trafik eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri tarafından, minik öğrencilere oyunlar eşliğinde trafik eğitimi verildi.

Trafik polisleri eğitimin ardından uygulamalı bir şekilde gösterdi. Trafik polisleri öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkında uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verdi.

ÖĞRENCİLER TRAFİK KURALLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Ayrıca eğitim parkında akülü araçlar ile kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğrenciler öğrettiler.

Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, trafik kurallarına uygun davranış kazandırmak, trafik kazalarının en aza indirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak Çocuk Trafik Parkında 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 414 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

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