Çocuklara tepki gösterip saldırdı! o anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çocuklara tepki gösterip saldırdı! o anlar kamerada

Hatay'da bir kişi okul çıkışı torpil patlatan çocuklara tepki gösterdi. Sesten rahatsız olduğunu söyleyen kişi çocuklara saldırdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, okuldan çıkarken torpil patlattığını öne sürdüğü öğrencilere saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan Adem Nural Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan öğrenciler, torpil patlattı. Duruma tepki gösteren ve sesten rahatsız olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi ise çocuklara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)

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