Çocuklarda alerjilere yol açan 3 besin! Uzmanlar uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son yıllarda çocuklarda besin alerjilerinin arttığını belirtti. Çocukların alerjik reaksiyonlar gösterdiği besinler, genellikle bağışıklık sisteminin bu maddelere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıktı.

Çocuk alerjileri konusunda uzman bir doktor olan Dr. Mark Green, "Besin alerjileri, çocuklarda çok yaygın bir sorundur. Özellikle bazı besinler, alerjik reaksiyonları daha fazla tetikler. Bu besinlerin başında süt, fındık ve deniz ürünleri gelir" dedi.

1. Süt ve Süt Ürünleri: Çocuklar İçin En Yaygın Alerjenlerden Biri

Süt, çocuklar için önemli bir besin kaynağı olsa da, laktoz intoleransı ve süt proteinlerine karşı alerjisi olan çocuklar için büyük bir sağlık riski taşıyabilir.

Pediatri uzmanı Dr. Sarah Lee, "Süt ve süt ürünleri, özellikle 1 yaşına kadar olan bebeklerde sıkça alerjik reaksiyonlara yol açar. Çocuklar, genetik yatkınlıkları ve bağışıklık sistemlerinin henüz gelişmemiş olması nedeniyle süt proteinlerine karşı alerjik olabilirler. Alerjik reaksiyonlar, deri döküntüleri, mide bulantısı, kusma ve hatta anafilaksi gibi şiddetli reaksiyonlarla kendini gösterebilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre, süt alerjisi, çocuklarda en sık karşılaşılan besin alerjilerinden.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yayınlanan 2020 yılına ait bir araştırma, süt alerjisinin çocukların %2-3'ünü etkilediğini gösterdi. Ayrıca, süt alerjisinin genellikle 3-5 yaşlarına kadar geçebileceği ancak bazı çocuklarda yaşam boyu sürebileceği de belirtildi.

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2. Fındık ve Kuruyemişler: Potansiyel Tehditler

Çocuklarda fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlere karşı alerjiler giderek artmakta.

Alerji uzmanı Dr. Rachel Johnson, "Kuruyemişler, içerdiği yüksek protein ve yağlar nedeniyle güçlü alerjenlerdir. Çocukların bağışıklık sistemleri, kuruyemiş proteinlerine karşı yanlış tepki verebilir ve bu da cilt döküntülerinden şiddetli anafilaksiye kadar çeşitli reaksiyonlara yol açabilir" dedi.

Fındık alerjisi, genetik faktörler ve çevresel etkenler ile bağlantılı. American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) verilerine göre, fındık ve kuruyemişlere karşı alerji oranı son 20 yılda %50 oranında arttı. Alerjik reaksiyonlar genellikle anafilaksi gibi ciddi durumlar oluşturabileceği için, kuruyemişlerin çocukların beslenme programından çıkarılması önerildi.

3. Deniz Ürünleri: Alerji Riskini Artıran Diğer Bir Besin Grubu

Deniz ürünleri, çocuklarda alerjilerin sıkça görüldüğü bir diğer besin grubu.

Gıda alerjileri konusunda uzman bir profesör olan Dr. Emily Smith, "Deniz ürünleri, özellikle karides ve yengeç gibi kabuklu deniz hayvanları, çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bağışıklık sistemi, deniz ürünlerinin içerdiği proteinlere karşı aşırı tepki verebilir. Çocuklarda deniz ürünlerine karşı alerji, genellikle yaşam boyu sürebilir" dedi.

Deniz ürünleri alerjisi, dünya çapında hızla artan bir sorun. Journal of Allergy and Clinical Immunology'nin 2021 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre, deniz ürünlerine karşı alerjisi olan çocuk sayısı son 10 yılda %30 oranında arttı. Ayrıca, deniz ürünleri alerjisi genellikle şiddetli ve hızlı gelişen reaksiyonlara yol açabilir, bu nedenle erken tanı çok önemli.

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BESİN ALERJİLERİNDEN KORUNMA YOLLARI

- Erken Tanı: Alerji şüphesi olan çocuklar, doktor tarafından test edilmelidir. Erken teşhis, olası alerjik reaksiyonları engellemeye yardımcı olabilir.

- Besin Etiketleri Okunmalı: Çocukların tükettikleri gıdaların etiketleri dikkatlice incelenmeli, içinde alerjen bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

- Alternatif Besinler: Alerjik reaksiyon gösteren besinlerden uzak durulmalı ve yerine başka besin alternatifleri eklenmeli.

Dr. Mark Green, "Besin alerjileri, çocukların yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu yüzden alerjik reaksiyonları önlemek için dikkatli olmak, ailelerin sorumluluğundadır. Ayrıca, çocuklara alerjenleri tanıtarak onları bilinçlendirmek önemlidir" şeklinde ekledi.

ERKEN TANI VE FARKINDALIK, ALERJİLERİN ÖNÜNE GEÇER

Çocuklarda besin alerjileri giderek daha yaygın hale geliyor ve alerjik reaksiyonlar bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Süt, fındık ve deniz ürünleri, çocuklarda alerjilere yol açan en yaygın besinler arasında yer almakta.

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Ebeveynlerin bu besinlere karşı dikkatli olmaları, çocuklarının sağlığını korumak adına oldukça önemli.

Alerjik reaksiyonlardan korunmak için erken tanı ve doğru beslenme önerilerine başvurulmalı.