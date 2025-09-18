Çocuklarda artış gösteren üç hastalık belli oldu! Uzmanlar uyardı

Çocukluk çağı hastalıkları listesinde üst sıraları kimseye kaptırmayan astım, alerji ve obezite, son yıllarda alarm verici bir şekilde yükseliş gösterdi.

Küresel çapta yapılan bilimsel araştırmalar ve uzmanların görüşleri, bu artışın arkasındaki karmaşık faktörler ağını aydınlattı.

ASTIM VE ALERJİ VAKALARI KÜRESEL OLARAK ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukluk çağı astım vakalarının özellikle Batı toplumlarında son 30 yılda belirgin bir artış kaydettiğini ifade etti. Bu durumun, modern yaşamın getirdiği çevresel faktörlerle yakından ilişkili olduğu belirtildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan çevre sağlığı uzmanı Dr. John F. Ryan, "İç mekan kirliliği, sigara dumanına maruz kalma ve hava kirliliği, çocukların solunum yollarını daha hassas hale getirerek astım gelişimini tetikleyebiliyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, alerjik hastalıklar konusunda yapılan araştırmalar da benzer bir tabloyu gözler önüne serdi.

Dr. Karen E. Smith, Imperial College London'da alerji ve immünoloji üzerine yaptığı çalışmalarda, "Aşırı hijyen hipotezi" olarak bilinen teorinin, alerjilerin artışındaki rolüne dikkat çekti.

Smith, "Çocukların erken yaşta mikroplara ve çeşitli antijenlere yeterince maruz kalmaması, bağışıklık sistemlerinin dengesiz bir şekilde gelişmesine ve alerjik reaksiyonlara yatkın olmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE SALGINI KONTROLSÜZ YÜKSELİYOR

Çocukluk çağı obezite oranları da astım ve alerjinin gerisinde kalmadı. Amerikan Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, son 40 yılda çocukluk çağı obezitesinde üç katlık bir artış yaşandı.

California Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Emily Chen, bu artışın temelinde yüksek kalorili, besin değeri düşük gıdaların kolay erişilebilirliği ve hareketsiz yaşam tarzının yattığını belirtti.

Chen, "Modern şehir yaşamı, çocukları açık havada oynamak yerine ekran başında kalmaya teşvik ediyor. Bu durum, fiziksel aktivite seviyelerini ciddi ölçüde düşürerek kilo alımına zemin hazırlıyor" dedi. Ayrıca, ebeveynlerin yoğun çalışma temposu nedeniyle evde sağlıklı yemekler yerine hızlı ve pratik hazır gıdalara yönelmesi, bu sorunu daha da derinleştirdi.

Uluslararası Sağlık Araştırmaları Merkezi (IHRC) raporunda, çocukluk çağı obezitesinin yetişkinlikte diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların habercisi olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu üç hastalığın birbiriyle ilişkili olduğunu, obezitenin astım ve alerji semptomlarını şiddetlendirebildiğini ifade etti.

GELECEK İÇİN BİR UYARI: ÖNLEMLER ŞART

Uzmanlar, çocuk sağlığı alanında yaşanan bu olumsuz gelişmelerin gelecekte daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda hükümetleri ve ebeveynleri uyardı.

Harvard'dan Dr. Ryan, "Bu eğilimi tersine çevirmek için acil eylem planları gerekiyor. Sadece tedaviye odaklanmak yeterli değil, koruyucu önlemlerin de güçlendirilmesi şart" dedi.

Ebeveynlere, çocukların beslenmesine ve fiziksel aktivite düzeylerine daha fazla özen göstermeleri, ev içi hava kalitesini artırmak için basit adımlar atmaları tavsiye edildi.

Uzmanlar, bu küresel sağlık krizinin üstesinden gelmek için toplumun tüm kesimlerinin ortak bir çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.