Çocuklarda düşmeyen ateşin ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

Uzmanı, “Çocuklarda düşmeyen ateş lösemi belirtisi olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Çocuklarda düşmeyen ateşin ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

Çocuklarda ilaç tedavisine rağmen 3 günden uzun süren yüksek ateşin farklı nedenleri olabileceğini ve bunlardan birinin de lösemi olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Aynacı, “Hastalığın en önemli bulguları arasında bitkinlik ve ciltte çürükler yer alırken, hastalıkla savaşmada erken tanı ve uygun tedavi yöntemi çok etkilidir” diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Aynacı, hastalığın en önemli bulguları arasında bitkinlik ve ciltte çürükler yer aldığını ve hastalıkla savaşmada erken tanı ve uygun tedavi yönteminin çok etkili olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi:

“Çocuklarda 3 günden fazla devam eden yüksek ateş, tıbbi müdahale gerektiren bir durumun göstergesi olabilir. Halk dilinde kan kanseri olarak adlandırılan lösemiler; çocukluk çağı kanserleri arasında en sık rastlanan kanser türüdür ve çocuklarda özellikle 2-5 yaş arası Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) olarak daha çok görülür. ALL erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla ortaya çıkar. Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal bir şekilde çoğaldığı bir kanser çeşididir. Lösemi, vücuttaki sağlıklı kan hücrelerinin yapımını bozduğu için kansızlık (anemi), enfeksiyonlara karşı dirençsizlik ve kanama eğilimi gibi belirtilere sebep olabilir. Ateş, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmeye çalıştığı bir reaksiyon olabilir ve lösemi gibi kanserler bazen vücuttaki bağışıklık sistemini de etkileyebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, çocuklarda ateşin sürmesinin birçok farklı sebebi olabilir ve bu sebepler içinde lösemi sadece bir ihtimaldir.”

Dr. Aynacı, çocuklarda ateşin sürekli yükselmesine neden olan bazı yaygın durumları şöyle açıkladı:

“Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar, ateşin en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Virüs, bakteri veya mantar kaynaklı enfeksiyonlar ateşe yol açabilir.

“İltihaplı Hastalıklar: Çocuklarda iltihaplı hastalıklar da ateşi tetikleyebilir. Bunlar arasında otoimmün hastalıklar olarak bilinen romatoid artrit gibi hastalıklar bulunabilir.

“Alerjik reaksiyonlar: Bazı alerjik reaksiyonlar da ateşe sebep olabilir.

“Lösemi: Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal bir şekilde çoğaldığı bir kanser çeşididir. Bu hastalık, ateşin yanında halsizlik, kilo kaybı, kanama eğilimi gibi semptomlara da neden olabilir. Lösemi ateşin nedenlerinden biri olabilir, ancak diğer belirtiler ve test sonuçları da dikkate alınmalıdır. Eğer çocuğunuzda sürekli ateş varsa ve kaygılıysanız, bir sağlık uzmanı ile görüşmeli ve gerekli tıbbi değerlendirmeleri yaptırmalısınız. Lösemi gibi ciddi bir durum, erken tanı ve tedavi ile daha iyi sonuçlar alınabilir, bu yüzden doktora başvurmak önemlidir.”

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