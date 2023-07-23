Çocuklarda epilepsi ateşli havale

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, epilepsinin nedenlerini, özellikle çocuklarda görülen belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

KAYNAK: DHA
Çocuklarda epilepsi ateşli havale

Editör: Erkavim Yıldırım

Dr. Dezhakam, “Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastasıdır. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin. Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın” dedi.

Epilepsinin tanımını yapan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, “Beyin nöronlarından (hücrelerinden) kaynaklanan anormal deşarjlar sonucunda meydana gelen istemsiz hareketler, kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri yapan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık yüzde 1’ini etkileyen kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastasıdır. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Bunun dışında kafa travması, ilaç ve zehirlenmelere bağlı, kan şekerinin düşmesi veya kandaki sodyum ve kalsiyum gibi maddelerin düşüklüğü, beyindeki kist, tümör, kanama ve beyinin gelişim kusurları da nöbete sebep olabilir. Epilepsi, yaklaşık yüzde 50 genetik kökenlidir. Epilepsi teşhisi için EEG çekilmesi önemlidir, ayrıca epilepsi nedenini araştırmak için de MRG çekilmesi oldukça yararlı olabilir. Bunlara rağmen epilepsi hastalarında EEG ve MRG normal olabilir” diye konuştu.

HASTALARIN NE KADARI İLAÇLA TEDAVİ GÖRÜYOR

Aileleri uyaran Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, “Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin. Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın. Çocuk nöbet geçirdikten sonra, nöroloji tarafından muayene edilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70’i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100’ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70’i bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100’ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir. Hastaların yüzde 25-30’unun birden fazla ilaç kullanması gerekmektedir. Çok az kısmı da tüm ilaçlara dirençlidir. Bu gruptakiler, başka yöntemlerle, örneğin ameliyat ve pil yerleştirme ile kısmi de olursa iyileşebilmektedirler. İlaç dışı tedavi yöntemleri ketojenik diyet, epilepsi pili ve epilepsi ameliyatıdır” diye konuştu.

DHA

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