Çocuklarda görme bozuklukları ve okul başarısıyla ilgili uzman görüşleri

Görme bozuklukları, çocukların eğitim hayatında önemli bir engel teşkil edebilir.

Çocukların görme bozuklukları ailelerin de kabusu olmayı sürdürüyor. Bu süreçte konuyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken öneriler geldi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür İlhan, çocuklarda görme bozukluklarının okul başarısını olumsuz etkilediğini ve bazı göz problemlerinin tedavi edilmediği takdirde gelişimsel ve psikolojik problemlere yol açabileceğini vurguladı.

Dr. İlhan, özellikle ilk iki yıl içinde yapılacak göz muayenelerinin erken tanı ve tedavi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çocuklarda en sık görülen göz bozuklukları arasında hipermetropi, miyopi, astigmat, şaşılık ve göz tembelliği bulunmakta.

Hipermetropi, yakını görme kusurudur ve dört yaşına kadar olan çocukların yaklaşık %20-25'i gözlük gerektiren bir görme kusuruna sahip olduğu bildirildi.

Bu görme kusurları, erken dönemde gözlükle tedavi edilmediğinde görmede azalmaya yol açabilir ve ileride okul başarısını olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Sınıfta tahtayı görmekte zorlanan öğrencilerin dersi anlama ihtimali düşebilir. Miyop çocuklar, uzağı bulanık görme durumu nedeniyle gözlerini kısarak bakma eğiliminde olabilir ve bu durum, özellikle ilkokul ve ortaokul döneminde okul başarılarını düşürebilir.

Astigmat ise gözün yatay ve dikey ekseninin kırıcılık farkından kaynaklanan bir görme bulanıklığıdır ve bu çocuklar da gözlerini kısarak bakma eğiliminde.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Candan Karaca, çocuklarda meydana gelebilecek görme sorunlarının eğitim ve öğretim hayatını etkileyebileceğini belirtti.

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir konu olarak, çocukların televizyonu yakından izleme ihtiyacı hissetmeleri veya okulda tahtayı görememekten şikayet etmeleri gösteriliyor.

Op. Dr. Candan Karaca, okul çağı çocuklarında sıkça rastlanan bir görme bozukluğu olan Miyopi'ye karşı uyarıda bulundu.

Sağlıklı bir gözün yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlaması beklenirken, bazı durumlarda gözlerin belirli mesafeleri görememesi önemli bir sağlık sorunu olarak değerlendiriliyor.

Miyopi, gözlerin yakındaki cisimleri net olarak görebilmesine rağmen uzaktaki cisimleri net olarak görememesi durumu olduğu bildirildi.

Latince "kapalı göz" anlamına gelen Miyopi terimi, miyop kişilerin uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısma eğiliminden gelmekte.

Uzağı görememe olarak bilinen bu kırma kusuru, çocuklarda da yaygındır ve uzağı görmede zorluk, gözleri kısarak bakma, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Eğitim hayatında başarıyı etkileyebilen Miyopi ile çocuklar yakını net görürler, fakat uzaktaki nesneleri, örneğin okul tahtasını bulanık olarak algılayabilirler. Bu nedenle, çocukların düzenli olarak göz kontrolünden geçirilmeleri büyük önem taşır. Göz ölçümü ve damlalı muayene ile bir göz doktoru tarafından teşhis konulabilir.

Tanı konulduktan sonra, doktor uzak mesafeleri daha net görebilmek için tedavi amaçlı kontakt lens veya mercekli gözlük önerebilir. Ayrıca, duruma göre lazer tedavisi de bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Uzman görüşleri ışığında, çocuklarda görme bozukluklarının erken teşhis ve tedavisinin okul başarısı üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilemez.

Ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımakta.