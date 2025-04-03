Çocuklarda görülen kasık fıtığındaki tek çıkışı uzmanlar açıkladı

Çocuklarda kasık fıtığı, ebeveynlerin sıkça karşılaştığı ancak genellikle hafife aldığı bir sağlık sorunu olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, bu rahatsızlığın tedavisinde ilaçların ya da alternatif yöntemlerin hiçbir etkisinin olmadığını, tek geçerli çözümün cerrahi müdahale olduğunu vurguladı.

Bilimsel gelişmeler ve modern teknikler ise, özellikle kapalı (laparoskopik) ameliyatların hızlı iyileşme avantajıyla ailelerin gözdesi haline geldiğini gösterdi.

Kasık kanalında açık kalan bir boşluk, bağırsakların ya da diğer dokuların fıtıklaşmasına yol açıyor. Bu durum, ilaçla ya da bekleyerek düzelemez; cerrahi müdahale şart.

Amerikan Çocuk Cerrahisi Derneği’nin (APSA) raporuna göre, kasık fıtığı çocukluk çağında %1-5 oranında görülüyor ve cerrahi dışı yöntemlerin başarı şansı sıfır.

Geleneksel açık cerrahiye alternatif olarak, laparoskopik yöntem son yıllarda öne çıktı.

ABD’deki Johns Hopkins Çocuk Hastanesi’nden Dr. Paul Colombani, “Kapalı ameliyat, küçük kesilerle yapıldığı için hem daha az iz bırakıyor hem de iyileşme sürecini hızlandırıyor. Çocuklar, genellikle birkaç gün içinde normal hayatlarına dönebiliyor” açıklamasında bulundu.

Journal of Pediatric Surgery’nin yayımlanan bir çalışmasında, laparoskopik kasık fıtığı onarımının komplikasyon oranını %15 azalttığını ve hastanede kalış süresini %40 kısalttığını ortaya koydu.

Dr. Colombani, “Aileler, bu yöntemin güvenilirliği ve konforu nedeniyle giderek daha çok tercih ediyor” diye ekledi.

İngiltere’deki Great Ormond Street Hastanesi’nden Prof. Dr. Agostino Pierro, kasık fıtığının çocuklarda sıklıkla prematüre doğumlarda ve erkek çocuklarda görüldüğünü belirterek şunları dile getirdi:

“Fıtık, bazen belirti vermeden sinsice ilerleyebilir. Ebeveynler, kasıkta ya da testislerde şişlik fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı”

The Lancet Child & Adolescent Health’te yayımlanan bir araştırma, laparoskopik cerrahinin açık ameliyata kıyasla ağrı yönetiminde %30 daha etkili olduğunu ve çocukların psikolojik travmasını azalttığını gösterdi.

Prof. Pierro, “Cerrahi, doğru zamanda yapıldığında komplikasyon riskini neredeyse sıfıra indiriyor” dedi.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Kawashima ise, “Erken müdahale, bağırsak sıkışması gibi acil durumları önler. Aileler, ‘geçer’ diye beklememeli” diye uyardı.

APSA, kasık fıtığı şüphesinde 48 saat içinde cerrahi değerlendirme yapılmasını önerdi.

Bilim dünyası ve uzmanlar, kasık fıtığının çocuklarda ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve cerrahiden başka çare olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.