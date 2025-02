Çocuklarda grip belirtileri uzun sürerse ne yapmalı? Uzman görüşleri

Geçmeyen grip, çocuklarda çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle yüksek ateş, halsizlik, karın ağrısı, kusma ve öksürük gibi belirtiler uzun süre devam ederse, bu durum ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Mayo Clinic'ten Dr. Robert Jacobson, "Çocuklarda grip belirtilerinin uzun süre devam etmesi, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar arasında orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlar yer alır" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GEÇMEYEN GRİP

Bilimsel araştırmalar, çocuklarda geçmeyen gribin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini doğrulamakta.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, grip belirtilerinin uzun süre devam etmesinin, çocuklarda bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırdığı belirtildi.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. Aaron Milstone, "Geçmeyen grip, çocukların bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde ifade etti.

GEÇMEYEN GRİBİN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Geçmeyen grip belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, karın ağrısı, kusma ve öksürük yer alır. Bu belirtiler uzun süre devam ederse, mutlaka bir doktora başvurulmalı.

Harvard Medical School'dan Dr. Claire McCarthy, "Çocuklarda grip belirtilerinin uzun süre devam etmesi durumunda, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, gerekli tetkikleri yaparak uygun tedavi yöntemlerini belirleyecektir" dedi.

Tedavi sürecinde, bol sıvı tüketimi, dinlenme ve doktorun önerdiği ilaçların kullanımı önemli.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER VE ÖNLEMLER

Ebeveynler, çocuklarının grip belirtilerini dikkatle izlemeli ve belirtiler uzun süre devam ederse hemen bir doktora başvurmalı. Ayrıca, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Soumya Swaminathan, "Ebeveynler, çocuklarının grip belirtilerini dikkatle izlemeli ve belirtiler uzun süre devam ederse hemen bir doktora başvurmalıdır. Ayrıca, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir" şeklinde ifade etti.