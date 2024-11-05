Çocuklarda miyopi kırmızı alarm veriyor! Uzmanlar uyardı

Göz hastalıkları uzmanları, miyopinin çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla birlikte, bu durumun uzun vadede görme kaybı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Göz sağlığı uzmanı Dr. Zeynep Arslan, "Miyopi, özellikle genç yaşta başlaması durumunda, ilerleyici bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır" dedi.

MİYOPİNİN NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Miyopi, gözün yapısal bozuklukları nedeniyle uzağı net görememe durumudur.

Dr. Ekmekçiler, "Son yıllarda özellikle teknolojik cihazların aşırı kullanımı, çocuklarda miyopi oranını artırdı. Tablet, telefon ve bilgisayar ekranlarına uzun süre maruz kalmak, göz sağlığını olumsuz etkiliyor" dedi. Ayrıca, genetik faktörler de miyopi riskini artıran önemli etkenler arasında yer aldı.

GÜN IŞIĞININ ÖNEMİ

Bilimsel araştırmalar, gün ışığının miyopiyi engelleyici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Dr. Ekmekçiler, "Çocukların günde en az bir saat dışarıda zaman geçirmesi, miyopi riskini azaltabilir. Gün ışığı, göz sağlığı için oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu. Bu nedenle, çocukların açık havada daha fazla vakit geçirmesi teşvik edilmeli.

ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ

Miyopinin erken teşhisi ve düzenli göz muayenesi, çocukların görme sağlığını korumada kritik öneme sahip olmasıyla gündem oldu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, "Okul çağına gelen çocuklarda miyopiye dair belirtiler varsa, erken teşhis ve doğru tedavi ile başarı oranını artırmak mümkün" dedi.

Ebeveynlerin, çocuklarının göz sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, çocukların göz sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:

- Teknolojik cihaz kullanımını sınırlamak.

- Çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmesini sağlamak.

- Düzenli göz muayenesi yaptırmak.

- Dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek.

Çocuklarda miyopi vakalarının artması, hem eğitim hayatını hem de genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların göz sağlığına daha fazla özen göstermesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.