Çocuklarda oluşabilecek boyun fıtığına karşı uzmanından uyarılar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Murat Yeni, “Çocuklarda boyun fıtığı gibi omurga rahatsızlıklarının önlenmesi için doğru postür alışkanlıklarının geliştirilmesi, teknolojik cihazların doğru kullanımı, düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve ergonomik düzenlemelerin yapılması önemlidir” dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Murat Yeni, çocuklarda uzun süre boyun ve omurga pozisyonunun bozulması, özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların yanlış pozisyonlarda uzun süre kullanılmasının boyun fıtığına zemin hazırlayabileceğini, bu riskten kaçınmak için hem çocuğa hem de ailesine sorumluluk düştüğünü belirtti.

Uzm. Dr. Yeni, “Çocuklarda boyun fıtığı gelişebilir. Uzun süre boyun ve omurga pozisyonunun bozulması, özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların yanlış pozisyonlarda uzun süre kullanılması, servikal lordoz denilen boyun bölgesinde normalde bulunması gereken eğrinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum zaman içinde omurga üzerindeki baskıyı artırabilir ve boyun bölgesinde ağrı, sertlik, hareket kısıtlılığı gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca bu durum, zamanla omurga disklerinde zayıflamaya ve dejenerasyona neden olarak boyun fıtığı gibi durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Servikal lordozun bozulması, omurganın doğal denge ve yapısının bozulmasına sebep olarak omurga ve çevresindeki dokuların gereksiz yüklenmelerle zarar görmesine neden olabilir. Bu durum zaman içinde ağrı, fonksiyon kaybı ve diğer omurga rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir.

Doğru postür ve alışkanlıkların geliştirilmesi konusunda ailelere ve çocuklara düşen önemli bir rol bulunmaktadır. Çocuklara, teknolojik cihazları doğru pozisyonda kullanma alışkanlığı kazandırılmalı, düzenli aralıklarla mola verilerek hareket etmeleri teşvik edilmelidir. Ayrıca, doğru yatak seçimi ve uygun masa-sandalye kullanımı gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırılması da omurga sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Spor yapmak, çocukların omurga bozukluklarına karşı dirençli olmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, çocukların düzenli olarak spor yapmaları teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, çocuklarda boyun fıtığı gibi omurga rahatsızlıklarının önlenmesi için doğru postür alışkanlıklarının geliştirilmesi, teknolojik cihazların doğru kullanımı, düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve ergonomik düzenlemelerin yapılması önemlidir. Ailelerin çocuklarına bu konularda rehberlik etmeleri ve bilinçlendirmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.